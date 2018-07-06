Працював не покладаючи рук: журналісти підловили одіозного нардепа, коли він грав у телефон на засіданні Ради (відео)

16:21, 06 липня 2018
Політика
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ардеп від фракції "Опозиційний блок" Євген Балицький відомий своїми сепаратистськими заявами / facebook.com/chesno.movement

Про це повідомляє "Інформатор".

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На запису видно, що Євген Балицький розважається на своєму iPhone X, граючи в одну з мобільних стратегій, де користувачеві пропонується побудувати власний місто і стежити за його розвитком.

Журналіст видання за допомогою сервісу AppStore зміг знайти відеогру, якій розважав себе народний обранець. Нею виявилася мобільна версія відомої на весь світ серії комп'ютерних ігор SimCity. На жаль, не вдалося встановити якого рівня досяг Балицький у SimCity Buildlt, проте поки у нардепа майже 224 000 одиниць віртуальної валюти.

Відео - Максим Лиманський

Раніше, нардеп Євген Балицький заявив, що в Україні нав'язують українську мову і "філософію Галичини", але не запитують "їх" думки. Також, за словами нардепа, 80% його колег говорить російською мовою, а за трибуною "кривляються".

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Балицький заявив, що Україна "перебуває в окупації". Він упевнений, що в країні не було ніякої революції, а стався "державний переворот".

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Теги: #Рада#нардеп