Працював не покладаючи рук: журналісти підловили одіозного нардепа, коли він грав у телефон на засіданні Ради (відео)

Нардеп від фракції "Опозиційний блок" Євген Балицький розважався на своєму iPhone X, граючи в одну з мобільних стратегій.

Нардеп від фракції "Опозиційний блок" Євген Балицький під час засідання Верховної Ради грав в ігри на своєму смартфоні.

Про це повідомляє "Інформатор".

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На запису видно, що Євген Балицький розважається на своєму iPhone X, граючи в одну з мобільних стратегій, де користувачеві пропонується побудувати власний місто і стежити за його розвитком.

Журналіст видання за допомогою сервісу AppStore зміг знайти відеогру, якій розважав себе народний обранець. Нею виявилася мобільна версія відомої на весь світ серії комп'ютерних ігор SimCity. На жаль, не вдалося встановити якого рівня досяг Балицький у SimCity Buildlt, проте поки у нардепа майже 224 000 одиниць віртуальної валюти.

Відео - Максим Лиманський

Раніше, нардеп Євген Балицький заявив, що в Україні нав'язують українську мову і "філософію Галичини", але не запитують "їх" думки. Також, за словами нардепа, 80% його колег говорить російською мовою, а за трибуною "кривляються".

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Балицький заявив, що Україна "перебуває в окупації". Він упевнений, що в країні не було ніякої революції, а стався "державний переворот".