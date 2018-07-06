Порошенко у неділю планує здійснити поїздку до Польщі - джерело

Того ж дня президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідає Україну.

Президент України Петро Порошенко у неділю, 8 липня, планує здійснити поїздку до польського селища Сагринь.

Про це УНІАН повідомило джерело в дипломатичних колах. "Готується поїздка (президента - УНІАН)", - зазначило джерело.

Інших деталей не повідомили.

Як відомо, Сагринь - це польське село Грубешівського повіту Люблинського воєводства, у межах етнічної української території Холмщина. Українських мешканців Сагрині було знищено підрозділами Польської Армії Крайової та Батальйонів Хлопських 10 березня 1944 року. На православному цвинтарі у Сагрині споруджено пам'ятний хрест, на монументі викарбувані прізвища 660 українців, які вдалось встановити.

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Водночас на офіційному сайті глави польської держави повідомляється, що у неділю, 8 липня, президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідає Україну.

Зазначається, що Дуда, зокрема, відвідає місцевість на Волині, де було розташоване знищене українськими націоналістами польське село, і на кладовищі покладе вінок на безіменну братську могилу – місце поховання убитих поляків.

Нагадаємо, 11 липня у Польщі відзначають Національний день пам'яті жертв "геноциду, вчиненого українськими націоналістами".