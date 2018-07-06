Голова Нацспілки письменників визнав, що в Україні книжка мусить конкурувати з ковбасою

Письменник наголосив, що не розуміє, яку функцію виконує Міністерство інформаційної політики.

Голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський визнав, що нині в Україні книжка мусить конкурувати з ковбасою.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні таку думку він висловив під час прес-конференції у Хмельницькому.

“В цивілізованому світі діють запобіжники в особі держави. В Україні все віддано на відкуп ринку і таким чином, книжка мусить конкурувати з куском ковбаси. І в 99% випадках виграє ковбаса. На жаль, отака державна політика”, - наголосив письменник.

За словами Сидоржевського, книговидавництво за радянських часів виконувало передовсім ідеологічну функцію. Разом з тим, продавалися класики української літератури в особі Тараса Шевченка, Лесі Українки, Григора Тютюнника, Михайла Коцюбинського та інші.

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“Хтось може закинути мені, що я хочу загнати авторів під “шапку Шевченка” і писати ура-патріотичні речі. Ні, я цього не кажу. Навпаки, теми, які експлуатуються у письменницькому колі не завжди виконують головне завдання літератури – облагородити людину на тлі випробувань ”, - сказав він.

Письменник наголосив, що не розуміє, яку функцію виконує Міністерство інформаційної політики. При цьому зауважив, що кожного дня суспільство живе у вирі “інформаційних нечистот”.

“Що воно робить це міністерство? Хто про нього знає? Ви ж згадайте, як голос Левітан впливав на розуми радянського народу. Де наші сучасні левітани? За роки незалежності ставлення державних чиновників до національної культури не змінилося. У їхньому розумінні – це щось другорядне, що не приносить великих грошей. А якщо ж приносить прибуток, то це на кшталт арт-стилю Пінчука. Нам необхідно зберегти українську національну культуру, яка є матрицею нації і держави”, - заявив Голова Нацспілки письменників.