Депутати обрали голів комітетів і вперше побилися в Раді восьмого скликання (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували 249 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.

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Що стосується бійки, то, як передає кореспондент УНІАН, депутат Володимир Парасюк підійшов до місць, де розміщуються депутати із фракції БПП і почав висловлювати своє обурення з приводу голосування за постанову щодо керівництва комітетів.

Із журналістської ложі не було чути, що конкретно говорив Парасюк, але у відповідь деякі депутати із фракції БПП почали його штовхати.

Позафракційні депутати, серед яких Дмитро Ярош та деякі інші, пішли захищати Парасюка.

Сутички не відбулося, інцидент закінчився легкою штовханиною.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому постанову про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів ВР восьмого скликання (№10004).