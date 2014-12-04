Депутати обрали голів комітетів і вперше побилися в Раді восьмого скликання (фото)
Верховна Рада ухвалила постанову про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР восьмого скликання (№1009).
Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували 249 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.
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Що стосується бійки, то, як передає кореспондент УНІАН, депутат Володимир Парасюк підійшов до місць, де розміщуються депутати із фракції БПП і почав висловлювати своє обурення з приводу голосування за постанову щодо керівництва комітетів.
Із журналістської ложі не було чути, що конкретно говорив Парасюк, але у відповідь деякі депутати із фракції БПП почали його штовхати.
Перша сутичка в #Рада8pic.twitter.com/cbrIyd8w1G
— Anton Iemelianov (@a_iemelianov) December 4, 2014
Позафракційні депутати, серед яких Дмитро Ярош та деякі інші, пішли захищати Парасюка.
Сутички не відбулося, інцидент закінчився легкою штовханиною.
Раніше Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому постанову про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів ВР восьмого скликання (№10004).