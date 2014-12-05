СБУ затримала бойовика карального загону ДНР "Беркут"

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як йдеться в повідомленні, «затриманий намагався потрапити на контрольовану українськими військовими територію Донецької області з метою зібрати дані про пересування та дислокацію сил АТО та вчинити терористичні дії щодо підрозділів Збройних сил України».

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При цьому зазначається, що «бойовик пересувався на автомобілі ВАЗ 2101, був озброєний автоматом Калашникова та мав велику кількість набоїв до нього».

В СБУ повідомляють, що стосовно затриманого розпочато досудове розслідування «у рамках ч.1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України».