Позиція Євросоюзу щодо невизнання анексії Криму Росією є непорушною - Туск

Дональд Туск запевняє у підтримці Євросоюзом територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент Європейської Ради Дональд Туск наголошує, що позиція Європейського Союзу щодо невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією є непорушною.

Про це він сказав за підсумками ювілейного XX саміту Україна - Європейський Союз у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

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"ЄС продовжує непохитно підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Непорушним залишається і наше невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", - наголосив Туск.

"Нещодавно ми розширили список осіб, яким заборонено в'їзд до Європейського Союзу. Це сталося після того, як на Кримському півострові було проведено російські президентські вибори і як було розпочато будівництво Керченського мосту без згоди України", - сказав Туск.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі розпочався ювілейний XX саміт Україна - Європейський Союз.

Лідери України та Євросоюзу обговорять стан імплементації Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, та перспективи подальшого поглиблення секторальної інтеграції України у сферах цифрового ринку, енергетичного союзу, митної справи, юстиції та внутрішніх справ у розвиток ініціатив президента України, представлених 15 липня 2017 року.

Відбудеться обмін думками про шляхи посилення допомоги Україні з боку Євросоюзу на цілі впровадження реформ та питання зміцнення енергетичної безпеки.