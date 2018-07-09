У Брюсселі розпочався XX саміт Україна - ЄС (фоторепортаж, відео)

Участь у саміті беруть Порошенко, Туск і Юнкер.

У Брюсселі розпочався ювілейний XX саміт Україна - Європейський Союз.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.

"Разом з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером беру участь у ювілейному XX саміті Україна – ЄС", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, лідери України та Євросоюзу обговорять стан імплементації Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, та перспективи подальшого поглиблення секторальної інтеграції України у сферах цифрового ринку, енергетичного союзу, митної справи, юстиції та внутрішніх справ у розвиток ініціатив президента України, представлених 15 липня 2017 року.

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Відбудеться обмін думками про шляхи посилення допомоги Україні з боку Євросоюзу на цілі впровадження реформ та питання зміцнення енергетичної безпеки.

Особливу увагу під час саміту лідери приділять координації дій з метою протидії російській агресії, підвищенню ефективності політики санкцій проти РФ, посиленню міжнародного тиску на Кремль для повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом і Севастополем, а також негайного звільнення українських заручників та політичних в’язнів Кремля.