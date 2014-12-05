Жести Путіна говорять про те, що він сам не вірить у свої слова - психолог

Про це пише німецький таблоїд Bild, який попросив відомого в Німеччині психолога Моніку Матчін проаналізувати жести російського президента, передає ZN.UA.

Експерт виокремив кілька рухів, які можуть свідчити про справжні думки Путіна. Зокрема, до кафедри він йшов підтягнуто і розмахував руками. Але, зауважує психолог, зазвичай президент Росії так не робить.

"Таким чином він хотів показати свою силу і відкритість. Це суцільний спектакль", - вважає Матчін.

Вона також зауважила, що Путін хапав руками край кафедри кожен раз, коли говорив про "велич" Росії та історії. Це ознака того, що він хотів здатися рішучим і потужним. Також під час промови він постійно морщив лоб і не відводив очей від папірця з промовою.

"Він дуже жорстко прив'язаний до тексту, немов раб. Це підтверджує і те, що він майже не жестикулює, але час від часу смикає лівим плечем. Він би і хотів більше рухатися, але знає: стриманість мови тіла - ознака влади", - каже психолог.

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Коли Путін читав промову, час від часу він піднімав брови, щоб виділити якийсь епізод. Але іноді він піднімав тільки одну брову.

"Це означає, що він сам не вірив деяким своїм висловлюванням", - говорить Матчін.

Вона також зауважила, що на словах про чиновників, "які працюють більш прозоро", і про проведені перевірки Путін зробив жест рукою в бік.

"Це жест протиріччя поведінки. Тобто він насправді не вірить в ефективність перевірок, проведених в державному апараті", - сказала експерт.

Путін у своєму посланні Федеральним Зборам заявив, що не збирається змінювати свою агресивну політику щодо України через санкції Заходу. Ніхто не зможе силою і тиском вплинути на Росію, щоб вона змінила свою політику по відношенню до України, заявив президент РФ Володимир Путін під час свого щорічного звернення до Федеральних зборів у четвер, 4 грудня.