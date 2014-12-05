Кабміну запропонували ліквідувати Нацкомісію із захисту суспільної моралі

За відповідну пропозицію сьогодні, 5 грудня, проголосувала більшість народних депутатів на першому засіданні комітету, повідомляє видання «Телекритика».

За словами голови комітету Вікторії Сюмар, у час, коли триває антитерористична операція і бракує коштів, недоцільно з держбюджету витрачати мільйони на утримання НЕК.

На засіданні були присутні всі члени комітету, окрім Богдана Онуфрика.

Зазначається, що пізніше Сюмар повідомила у своєму Facebook про перелік розглянутих на засіданні питань і підкреслила, що рішення по НЕК є рекомендаційним.

Читайте такожРаді запропонували заборонити депутатам, які голосували за «закони 16 січня», бути в керівництві комітетів

«Провели засідання. Ухвалили рішення про недоцільність існування Нацкомісії з питань моралі (рекомендаційне), створили робочу групу щодо підготовки змін до закону про суспільне мовлення, вирішили почати формування Громадської ради при комітеті з прийому заявок. В пріоритетах також іномовлення та прозорість держфінансів», - повідомила голова комітету.

Як повідомлялося, 21 жовтня правозахисники, медіа-експерти та громадські активісти звернулися до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та Кабінету міністрів з проханням ліквідувати НЕК.