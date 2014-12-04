Пашинський став головою комітету ВР з нацбезпеки, а Сюмар - комітету з питань свободи слова (список)

Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували 249 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, Комітет ВР з питань аграрної політики та земельних відносин очолив представник "Блоку Петра Порошенка" Тарас Кутовий. Перший заступник голови комітету - депутат від групи “Воля народу” Сергій Лабазюк.

Комітет з питань бюджету – народний депутат від "БПП" Андрій Павелко. Перший заступник - депутат від “Волі народу” Андрій Деркач.

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого cамоврядування – народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Олена Ледовських.

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – народний депутат від "БПП" Микола Томенко. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Анатолій Дирів.

Комітет з питань економічної політики - представник "Народного фронту" Андрій Іванчук. Перший заступник - депутат від “Волі народу” Володимир Кацуба.

Комітет з питань європейської інтеграції – народний депутат від "БПП" Ірина Геращенко. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Остап Семерак.

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – народний депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін. Перший заступник - депутат від “БПП” Микола Паламарчук.

Комітет з питань запобігання та протидії корупції очолив народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Юрій Савчук.

Комітет у закордонних справах очолила народний депутат від "Самопомочі" Ганна Гопко. Перший заступник - депутат від “БПП” Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Комітет з питань інформатизації та зв’язку – народний депутат від "Самопомочі" Олександр Данченко. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Руслан Лук'янчук.

Комітет з питань культури і духовності - представник "Народного фронту" Микола Княжицький. Перший заступник - депутат від “Самопомочі” Ірина Подоляк.

Комітет з питань науки і освіти очолила депутат від "Народного фронту" Лілія Гриневич. Перший заступник - депутат від “БПП” Олександр Співаковський.

Комітет з питань національної безпеки і оборони - представник "Народного фронту" Сергій Пашинський. Перший заступник - депутат від “Самопомочі” Семен Семенченко.

Комітет з питань охорони здоров’я – народний депутат від "БПП" Ольга Богомолець. Перший заступник - депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська.

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки - член "Народного фронту" Микола Мартиненко. Перший заступник - депутат від “БПП” Олександр Домбровський.

Читайте такожДо керівництва комітетами Ради потрапили 10 депутатів, що голосували за диктаторські закони

Комітет з питань податкової та митної політики очолив народний депутат від "БПП" Роман Насіров. Перший заступник - депутат від “Самопомочі” Андрій Журжій.

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин - депутат від "Батьківщини" Григорій Немиря. Перший заступник - депутат від “БПП” Валерій Пацкан.

Комітет з питань правової політики та правосуддя - народний депутат від "БПП" Руслан Князевич. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Леонід Ємець.

Комітет з питань промислової політики та підприємництва очолив народний депутат від Радикальної партії Віктор Галасюк. Перший заступник - депутат від “БПП” Максим Єфімов.

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики – член "Народного фронту" Вікторія Сюмар. Перший заступник - депутат від “БПП” Ольга Червакова.

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту – народний депутат від "БПП" Артур Палатний. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Микола Величкович.

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення очолила народний депутат від "Народного фронту" Людмила Денісова. Перший заступник - депутат від “БПП” Сергій Каплін.

Комітет у справах ветеранів та інвалідів - депутат від "БПП" Олександр Третьяков. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Максим Бурбак.

Комітет з питань транспорту – народний депутат від "БПП" Ярослав Дубневич. Перший заступник - депутат від “Народного фронту” Ігор Васюнник.

Під час розгляду питання список керівників і членів комітетів не озвучувався.

Не визначено керівників Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України та Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

За пропозицією народного депутата від “Батьківщини” Сергія Соболєва позафракційний Борис Філатов очолить спеціальну контрольну комісію з питань приватизації.