Глава Мінінформполітіки повідомив, що в новому міністерстві будуть працювати 20 співробітників

Про це повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець, передає «Телекритика».

«Більше немає необхідності. Тому що по факту вся робота - це продакшн-студії або люди, які за допомогою грантів чи грошей спонсорів зможуть долучитися до діяльності МІП. Я точно не буду пиляти бюджет, чудово розумію, що я перебуваю під величезним збільшувальним склом, тому сам не зацікавлений бавитися в бюджетні ігри. Там не буде ні машин, ні водіїв, ні оренди приміщень чи ще чогось. Розраховувати на це – самогубство», - повідомив він.

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Також, за його словами, відомство не буде стандартним міністерством.

«Можна й не називати міністерством. Але міністерство - це функціонал, можливість по горизонталі працювати з іншими міністерствами: культури, оборони, МЗС тощо. Інакше просто не зможеш налагодити міжвідомчу комунікацію, не можеш пробити жодної історії, тебе просто не чують», - сказав Стець.