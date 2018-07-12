Справу про «рюкзаки Авакова» закрито через відсутність складу злочину

Адвокат Сергія Чеботаря Ігор Юдін додав, що НАБУ використовувало цю справу для піар-кампанії проти обвинувачених.

Кримінальне провадження у справі про «рюкзаки Авакова» закрито рішенням прокурора. Про це на прес-конференції в ЛігаБізнесінформ повідомили адвокати Олександра Авакова та Сергія Чеботаря Андрій Федур і Ігор Юдін.

«Ми отримали на руки офіційну постанову прокурора про закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину. Прокурор прийняв мудре рішення, оскільки ніяких доказів провини наших підзахисних немає», — сказав Андрій Федур.

Він також додав, що справа від самого початку було суто політичною.

«Комусь потрібен був гучний політичний процес. І тому відбулося затримання Олександра Авакова, звинувачення Чеботаря. На жаль, у нас часто кримінальні справи починаються гучними заявами, а потім — пшик. Відповідно до закону, органам досудового розслідування заборонено називати прізвища підозрюваних. Але комусь потрібен був політичний процес, і були названі прізвища Чеботаря й Авакова. Тепер я можу сказати, що справа була спрямована не проти мого клієнта, а проти його батька. Там фігурували сотні годин записів його батька. Але нічого на нього не накопали. Взагалі, НАБУ виконало колосальну роботу, але вона була спрямована не в те русло. Краще б вони по-справжньому боролися з корупцією», — зазначив Федур.

Адвокат Сергія Чеботаря Ігор Юдін додав, що НАБУ використовувало цю справу для піар-кампанії проти обвинувачених.

«З боку НАБУ все виглядало так: фейк — наше все. Іноді відбувалося так, що НАБУ саме починало вірити в свої байки. Коли відбувався обшук у Чеботаря, приїхав автобус із спецназівцями, вони почали стрибати через паркан. Вийшла здивована дружина і запитала: «Навіщо? Я вам зараз двері відкрию». Коли нам надали диск з відеозаписами з кабінету мого підзахисного, виявилося, що файли датовані одним числом. Хоча записи нібито робилися в різні дні. І таких фейків було безліч», — підкреслив він.