Лідери країн НАТО закликали Росію звільнити всіх українських політв'язнів і заручників

РФ має надати доступ міжнародним моніторинговим організаціям до окупованого Криму.

Глави держав та урядів країн-членів НАТО закликали Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів і заручників, що утримуються в окупованому Криму, на окупованих територіях Донбасу та безпосередньо в РФ.

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Про це йдеться у заяві за підсумками засідання Північноатлантичної ради за участі України та Грузії в рамках саміту Альянсу у Брюсселі, йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

"Країни-союзники та Україна засудили порушення прав людини та дискримінаційні практики російською де-факто владою проти жителів незаконно анексованого Кримського півострова, в тому числі кримських татар, а також українців та осіб, що належать до інших етнічних, політичних і релігійних груп", - наголошується у заяві.

"Вони закликали Росію та її де-факто владу надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму та звільнити українських політичних бранців і заручників, які утримуються під вартою у Росії, Криму та в районах сходу України, що контролюються підтримуваними Росією бойовиками", - наголошується у заяві.