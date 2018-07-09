Порошенко та лідери ЄС закликали РФ звільнити усіх українських заручників
Президент Петро Порошенко та лідери Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій закликали Росію звільнити всіх українських заручників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції в рамках ХХ саміту Україна – Європейський союз в Брюсселі.
«Сьогодні ми зробили нашу солідарну спільну заяву, де ми закликаємо звільнити усіх українських заручників», - сказав глава української держави.
Порошенко також підкреслив, що вітає нещодавнє рішення Ради Європейського Союзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії. «Санкції усе-таки змушують Росію заплатити велику економічну ціну, і вони, звісно, будуть дотримані доти, доки Росія не змінить свою поведінку», - сказав Порошенко.
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За його словами, це шанс для Росії змінити свою поведінку.
«Розпочніть з того, що ви звільните усіх нелегально утримуваних українських заручників на Кримському півострові та в Росії», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада закликала інституції Європейського Союзу посилити міжнародний тиск на Росію щодо негайного звільнення протиправно ув’язнених громадян України.