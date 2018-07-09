Порошенко та лідери ЄС закликали РФ звільнити усіх українських заручників

Порошенко також підкреслив, що вітає нещодавнє рішення Ради Європейського Союзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії.

Президент Петро Порошенко та лідери Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій закликали Росію звільнити всіх українських заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції в рамках ХХ саміту Україна – Європейський союз в Брюсселі.

«Сьогодні ми зробили нашу солідарну спільну заяву, де ми закликаємо звільнити усіх українських заручників», - сказав глава української держави.

Порошенко також підкреслив, що вітає нещодавнє рішення Ради Європейського Союзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії. «Санкції усе-таки змушують Росію заплатити велику економічну ціну, і вони, звісно, будуть дотримані доти, доки Росія не змінить свою поведінку», - сказав Порошенко.

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За його словами, це шанс для Росії змінити свою поведінку.

«Розпочніть з того, що ви звільните усіх нелегально утримуваних українських заручників на Кримському півострові та в Росії», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада закликала інституції Європейського Союзу посилити міжнародний тиск на Росію щодо негайного звільнення протиправно ув’язнених громадян України.