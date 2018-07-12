НАТО бачить у російській мілітаризації окупованого Криму загрози незалежності України

Альянс та Україна продовжують закликати Росію припинити незаконну і протиправну анексію Кримського півострова.

Глави держав та урядів країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) вважають, що постійна здійснювана мілітаризація Російської Федерації в окупованому Криму становить подальшу загрозу незалежності України.

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Про це йдеться в заяві за підсумками засідання Північноатлантичної ради за участю України та Грузії в рамках саміту Альянсу в Брюсселі, йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

"Постійна мілітаризація Криму Росією, у Чорному та Азовському морях породжує подальші загрози незалежності України та підриває стабільність у регіоні в цілому", - наголошується в заяві.

Також у документі зазначається, що лідери держав та урядів країн-членів НАТО засудили спорудження Росією та часткове відкриття мосту через Керченську протоку між Росією та незаконно анексованим Кримом, що є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі, обмеженням її навігаційних прав на судноплавство у її територіальних водах.

"НАТО і Україна продовжують закликати Росію припинити її незаконну і протиправну анексію Кримського півострова, яку вони не визнають і не будуть визнавати", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі проходить другий день саміту НАТО, на якому як прогнозували експерти, головним з питань стане єдність Альянсу.

Президент України Петро Порошенко сьогодні провів зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Брюсселі, де проходить саміт НАТО.