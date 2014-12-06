Аваков доручив провести ретельне розслідування подій у Вінниці - Геращенко
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив начальнику Вінницької міліції Ігорю Маринцю провести ретельне розслідування інциденту і з'ясувати, хто був замовником і організатором масового побоїща біля будівлі Вінницької облради.
Про це повідомив радник міністра Антон Геращенко в Facebook.
"Відповідальність повинні нести ті, хто завдавав каліцтв і травм як громадянам, так і співробітникам міліції", - написав Геращенко
Читайте такожУ Вінниці люди в масках закидали камінням і фарбою офіс екс-регіонала (фото)Як повідомляв УНІАН, у Вінниці близько 400 активістів штурмували будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Світка.
Активісти зайняли залу і президії облради та прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.
Сам Олійник висловив припущення, що протести спровоковані російськими спецслужбами.
За даними МВС, під час сутичок у Вінниці постраждали вісім міліціонерів і сім цивільних осіб.