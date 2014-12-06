У неділю активісти планують продовжити мітинги у Вінниці

Про це повідомляє Громадське.TV з посиланням на прес-секретаря вінницького обласного осередку ВО «Свобода» Віталія Казакова.

За його словами, завтра о 12:00 збирається вінницький Майдан, учасники якого визначаться із подальшими діями. В понеділок на 16:00 заплановано пікет обласного управління міліції.

Читайте такожУ Вінниці люди в масках закидали камінням і фарбою офіс екс-регіонала (фото)

«Ми вимагаємо, щоб був покараний керівник обласної міліції, бо він спровокував побиття людей», - заявив Казаков.

За його словами, внаслідок сьогоднішніх сутичок мітингарів та правоохоронців постраждало декілька активістів. За офіційними даними МВС, травми отримали семеро силовиків і один активіст.