Вона заявила, що бачить проблему саме в обранцях, які не ходять на роботу.

Нардеп Ірина Геращенко вважає, що у Верховній Раді є поділ не на більшість та меншість, а на трударів та нероб.

Про це вона заявила у ефірі програми "Право на владу".

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Вона заявила, що бачить проблему саме в обранцях, які не ходять на роботу, не працюють у комітетах та ігнорують інші аспекти законодавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на початку ранкового засідання Верховної Ради України у сесійній залі були присутніми близько 100 народних депутатів.

В той же час, на табло висвітилося, що в залі зареєстровано 335 народних обранців.