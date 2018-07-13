Парламент поділяється на трударів та нероб - Геращенко
05:13, 13 липня 2018Політика
8 0
Вона заявила, що бачить проблему саме в обранцях, які не ходять на роботу.
Нардеп під час засідання ВР / Громадський рух "Чесно", Facebook
Нардеп Ірина Геращенко вважає, що у Верховній Раді є поділ не на більшість та меншість, а на трударів та нероб.
Про це вона заявила у ефірі програми "Право на владу".
Читайте такожПарубій заявив про відсутність узгодженої позиції фракцій щодо оновлення ЦВК
Вона заявила, що бачить проблему саме в обранцях, які не ходять на роботу, не працюють у комітетах та ігнорують інші аспекти законодавчої влади.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня на початку ранкового засідання Верховної Ради України у сесійній залі були присутніми близько 100 народних депутатів.
В той же час, на табло висвітилося, що в залі зареєстровано 335 народних обранців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter