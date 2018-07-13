Парламент поділяється на трударів та нероб - Геращенко

05:13, 13 липня 2018
Політика
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Нардеп під час засідання ВР / Громадський рух &quot;Чесно&quot;, Facebook

Про це вона заявила у ефірі програми "Право на владу".

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Вона заявила, що бачить проблему саме в обранцях, які не ходять на роботу, не працюють у комітетах та ігнорують інші аспекти законодавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на початку ранкового засідання Верховної Ради України у сесійній залі були присутніми близько 100 народних депутатів

В той же час, на табло висвітилося, що в залі зареєстровано 335 народних обранців.

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Теги: #Верховна Рада#нардепи#Ірина Геращенко