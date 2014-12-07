У Вінниці близько 150 "свободівців" вимагають відставки голови ОДА (фото)

У Вінниці ВО «Свобода» вимагає відставки голови облдержадміністрації Анатолія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі в центрі Вінниці зібралися близько 150 активістів «Свободи», до яких приєднались активісти «Батьківщини» та голова облради Сергій Свитко.

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Вони тримають прапори ВО «Свобода» та вигукують: «Олійника у відставку!».

Також на площі встановлено намет ВО «Свобода», де роздають партійні газети.

Активісти заявляють, що саме вони представляють громаду області і мають право обирати як голову ОДА, так і голову облради.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня зранку у Вінниці активісти взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій депутати мали намір проголосувати за відставку голови облради Свитка.

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Активісти захопили залу і президію облради та прийняли звернення до президента України Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Олійника.

Слідчий відділ Управління МВС України у Вінницький області відкрив кримінальні провадження за фактом порушення громадського порядку та побиття міліціонерів біля Вінницької облдержадміністрації. За фактами грубого порушення правопорядку біля приміщення ОДА слідчим управлінням міліції до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) та ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).