Ахметов домовився з Кремлем про призначення Захарченка «керівником ДНР» - джерело

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням російську "Новую газету". Видання посилається на свої джерела в адміністрації Володимира Путіна.

Як розповіло джерело, за Захарченка Суркова просив найбагатший олігарх України Рінат Ахметов.

"І хоча були інші кандидати (на кшталт Олександра Ходаковського), зупинитися вирішили на непримітному керівникові донецького осередку бійцівської організації "Оплот", - пише видання.

Видання нагадує, що цю організацію створив у Харкові екс-депутат Верховної ради від ПР Олександр Бобков. Серед засновників фігурує також ім'я Сергія Арбузова, який зараз проживає в Москві.

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Як зазначило джерело видання, "з початком заворушень на Донбасі фінансування "Оплоту" взяли на себе люди з оточення Ріната Ахметова".

Саме "Оплот" охороняв об'єкти, що належать мільярдерові, і будівлю міськвиконкому Донецька, де сидів дружній Ахметову мер Олександр Лук'янченко.

Як відомо, НГ повідомляла, що Росія остаточно відмовилася від ідеї "незалежності" східних областей України, і Сурков намагається "заштовхнути" їх назад під контроль Києва.

Раніше колишній лідер бойовиків Гиркин заявляв, що Владислав Сурков стоїть за всіма діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі.