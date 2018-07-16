Україна разом з НАТО захищає Європу від російської агресії - Порошенко

За словами українського президента, Україна практично єдина країна, яка зупинила навалу російської країни-агресора.

Україна разом з Північноатлантичним альянсом (НАТО) захищає Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні в Одесі, виступаючи перед учасниками багатонаціональних міжнародних навчань «Сі Бриз-2018» (Sea Breeze-2018).

Глава держави подякував усім партнерам України «за тверду, чітку і постійну підтримку України в стримуванні російської агресії».

«Це не тільки захист української території. Ми перебуваємо на східному фланзі НАТО. Ми спільно захищаємо Європу... Ми відкриті з обміну інформацією, знаннями, практикою, тому що Україна практично єдина країна, яка зупинила навалу російської країни-агресора», - наголосив Порошенко.

Президент наголосив на важливості поглиблення інтеграції України з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом. Глава держави також нагадав про свою недавню участь у роботі брюссельського саміту НАТО.

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«Упевнений у тому, що підсумкові документи саміту нам допомагають ще більше розвинути взаємодію з нашими партнерами, реформувати Збройні сили України, реформувати Військово-морські сили України, змінити їх для побудови на базі стандартів НАТО», - наголосив він.

Глава держави подякував партнерам України за допомогу в проведенні реформ у сфері сектору безпеки і оборони.

Він побажав усім учасникам навчань успішного виконання поставлених завдань.

«Нехай моря і океани й надалі поєднують наші народи - України, країн НАТО, наших партнерів. І особливо 19 країн, які разом з нами беруть участь у навчаннях «Сі Бриз-2018», - підсумував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Одесі стартували міжнародні військові навчання «Сі Бриз-2018» (Sea Breeze-2018). У них беруть участь представники 19 країн: Болгарії, Великобританії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Норвегії, України, Румунії, Польщі, США, Туреччини, Швеції, Індії, ОАЕ і Молдови.

8-9 липня в гавань Одеського порту увійшли кораблі-учасники міжнародних військово-морських навчань «Сі Бриз-2018». Зокрема, американський есмінець USS Porter DDG78, флагман Шостого флоту США штабний корабель USS Mount Whitney, турецькі фрегат TCG Yavuz і підводний човен TCG Yildiray, а також болгарський корвет BGS Bodri.

Україну на навчаннях представляють близько 30 кораблів, катерів (не тільки ВМС ЗС України, а й прикордонних), авіаційна техніка і приблизно півтори тисячі військовослужбовців.

Особливістю Sea Breeze-2018 стане управління силами морського, наземного і повітряного компонентів з моря. Багатонаціональний штаб розміщуватиметься на кораблі управління ВМС США USS Mount Whitney, який перебуватиме у відкритому морі.

Довідка УНІАН. Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» проводяться щорічно з 1997 року відповідно до «Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України» від 1993 року. Вони проводяться з метою підготовки та нарощення бойової готовності ВМС України на двосторонній основі, але є відкритими для інших країн.