Рішення щодо маневрування українських військ буде прийматися після переговорів у Мінську

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми сподіваємося, що завтра у Мінську відбудуться переговори, сподіваємося, що ці переговори стануть одним з важливих кроків для того, щоб встановити дійсний день тиші, дати можливість ворогу зупинитися і дати можливість представникам ОБСЄ зробити висновки і встановити хто порушує перемир’я», - зазначив він.

«Ми будемо чекати 10 грудня, яке покаже наскільки ефективно ці переговори пройшли і наскільки реалістично ворогуюча сторона ставиться до цих переговорів», - додав Лисенко.

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Також Лисенко заявив, що «рішень щодо маневрування, відведення українських військ з тих позицій, які вони займають сьогодні немає. За результатами переговорів ми будемо очікувати відповідні рішення».

«Завтра - день переговорів, і відповідно анонсується як «день тиші» і принаймні повага має бути до міжнародних переговорів», - повідомив речник РНБО

«Українські військові завжди виконували і виконують Мінські домовленості, навіть на завтрашніх переговорах ті домовленості, які були досягнуті 5 і 19 вересня, вони є основою і на їх основі відбуваються подальші дії», - заявив Лисенко.

«Якщо по українських позиціях буде вестися вогонь і буде можливість уразити атакуючих без загрози для місцевого населення – це буде зроблено», - додав він.