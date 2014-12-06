У Вінниці скасували запланований на вечір мітинг, щоб не створювати "картинку" для ЗМІ Росії

Про це УНІАН повідомили військові та волонтери, які й мали намір вийти до приміщення ОДА й вимагати забезпечення нормальної роботи облради та облдержадміністрації й звільнити адмінбудівлю від невідомих осіб у масках.

«Так, акцію планували, потім вирішили її відмінити аби не наражати на небезпеку вінничан та не створювати чергового приводу для відкриття «другого» фронту всередині країни й забезпечення «картинки» для російських ЗМІ», - прокоментував один з військових, який по ротації нещодавно повернувся із зони АТО.

На його думку, події, які відбулись сьогодні у Вінниці - не припустимі, коли в Україні йде війна і гинуть військові, захищаючи її незалежність.

«Усі, хто хоче воювати – їдьте на схід країни, саме там потрібно проявляти силу та мужність, а не блокувати роботу дієздатної й вільної від російських окупантів області», - вважає він.

Читайте такожУ Вінниці під час штурму облради постраждали вісім міліціонерів і семеро цивільнихТакож вінниччани мають намір найближчими днями направити лист-звернення голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману із проханням вироблення механізму для можливості розпуску та переобрання складу Вінницької обласної ради на вимогу громади області.

Як повідомляв УНІАН, в суботу зранку у Вінниці активісти взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.