Янукович через британських юристів зажадав вибачень від Луценка
Британська юридична фірма Joseph Hage Aaronson LLP (JHA LLP), що представляє інтереси колишнього президента України Віктора Януковича, звернулася до генерального прокурора України Юрія Луценка з офіційним листом.
Як передає Страна.uа, у листі висувається вимога офіційно і публічно вибачитися за висловлювання на адресу Януковича, які глава ГПУ озвучив 23 травня 2018 року на засіданні ООН. Тоді Луценко повідомив про причетність екс-глави України і його оточення до розкрадання 40 млрд доларів і про спецконфискацію 1,5 млрд доларів за рішенням Краматорського районного суду.
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Юристи наполягають на тому, щоб Луценко "офіційно і публічно вибачився і відмовився від цих звинувачень" або надав адвокатам JHA LLP конкретні судові рішення щодо Януковича, які підтверджують його провину у розкраданні коштів.
Адвокати JHA LLP звертають увагу, що будь-яка відповідь Луценка, як і відсутність відповіді з його боку, будуть важливим доказом в існуючих справах по оскарженню санкцій Європейського Союзу (ЄС), а також можуть бути використані у судових процесах проти самого Луценка.
Лист опублікував інформаційний департамент адвокатського об'єднання Averlex. Копію свого листа JHA LLP також направив в Секретаріат ООН, Рада ЄС і в Міністерство закордонних справ України.
Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко розповів, що у нього після тюрми було більше грошей, ніж в українській скарбниці після Януковича.