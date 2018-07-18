Янукович через британських юристів зажадав вибачень від Луценка

Адвокати Януковича заявили, що використають відповідь Луценка у справах щодо оскарження санкцій Євросоюзу, а також у судових процесах проти самого Луценка.

Британська юридична фірма Joseph Hage Aaronson LLP (JHA LLP), що представляє інтереси колишнього президента України Віктора Януковича, звернулася до генерального прокурора України Юрія Луценка з офіційним листом.

Як передає Страна.uа, у листі висувається вимога офіційно і публічно вибачитися за висловлювання на адресу Януковича, які глава ГПУ озвучив 23 травня 2018 року на засіданні ООН. Тоді Луценко повідомив про причетність екс-глави України і його оточення до розкрадання 40 млрд доларів і про спецконфискацію 1,5 млрд доларів за рішенням Краматорського районного суду.

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Юристи наполягають на тому, щоб Луценко "офіційно і публічно вибачився і відмовився від цих звинувачень" або надав адвокатам JHA LLP конкретні судові рішення щодо Януковича, які підтверджують його провину у розкраданні коштів.

Адвокати JHA LLP звертають увагу, що будь-яка відповідь Луценка, як і відсутність відповіді з його боку, будуть важливим доказом в існуючих справах по оскарженню санкцій Європейського Союзу (ЄС), а також можуть бути використані у судових процесах проти самого Луценка.

Лист опублікував інформаційний департамент адвокатського об'єднання Averlex. Копію свого листа JHA LLP також направив в Секретаріат ООН, Рада ЄС і в Міністерство закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко розповів, що у нього після тюрми було більше грошей, ніж в українській скарбниці після Януковича.