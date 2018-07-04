Луценко розповів, що у нього після тюрми було більше грошей, ніж в українській казні після Януковича

За чотири роки президентства Янукович завдав збитків державі у 40 мільярдів доларів, що рівняється річному бюджету країни, нагадав Луценко.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що після втечі екс-президента Віктора Януковича у державній скарбниці залишилось менше коштів, ніж було у нього після повернення із в'язниці. Про це він сказав у середу на зустрічі президента Петра Порошенка з представниками бізнесу.

Як передає Українська правда, за словами Луценка, Україну часто критикують через нібито невдалу боротьбу з корупцією, але ГПУ вже вдалося повернути до держскарбниці понад 2 мільярди доларів, 1,5 мільярда з яких по спецконфіскації, решта - по результатам вироків.

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"Україна після Януковича, у перший день прем'єр-міністра Яценюка, мала 8 тисяч баксів у державній скарбниці. 8 тисяч баксів на все! На освіту, на медицину, на дороги, на війну, на все. Перепрошую, але у мене після тюрми вдома було трошки більше", - сказав Луценко.

Він додав, що за за чотири роки президентства Януковича, той завдав збитків державі у 40 мільярдів доларів, що рівняється річному бюджету країни.

За його словами, Україна зараз - напівзатоплений корабель, хоч, на його думку, Порошенко вдалося зробити вже чимало для його відновлення.

При цьому Луценко запевнив, що ще треба зробити багато чого, але треба подолати "совок у головах", знищити "підкилимні ігри" та інше.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд остаточно відмовив сину Януковича у стягненні з НБУ 1,6 мільярда за банкрутство його банку.