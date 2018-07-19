"У стилі Гаррі Поттера": скандальна екс-"регіоналка" здивувала новим іміджем (фото)

На цей раз Ганна Герман перефарбувала волосся у темний колір.

Колишня радниця екс-президента Віктора Януковича знову змінила імідж. На цей раз одіозна екс-"регіоналка" перефарбувала волосся в темний колір.

У такому образі Герман з'явилася в студії одного з телеканалів, пише політтехнолог Олексій Голобуцький в Facebook.

"Герман вирішила, що блонд в передвиборний рік - це якось несерйозно. Тому змінила імідж на щось у стилі Гаррі Поттера. Невже відмовиться від прозорих рюшів на користь мантій?", - зіронізував політолог.

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Коментатори ж порівняли Герман з мумією і запропонували пошукати поруч з нею в кадрі мітлу.

Зазначимо, що Ганна Герман раніше неодноразово висловлювалася на тему стосунків російського і українського народів. Рік тому вона заявила, що "українцям і росіянам не жити одне без одного".

"Люди не можуть спокійно їздити до своїх рідних, здійснювати звичайні людські зв'язки. Вони отримують недостовірну інформацію, бояться, переживають... Намагаються зіштовхнути народи і зробити їх ворогами. Ось цього треба уникнути. Нам не жити одне без одного. Ми тисячоліттями жили разом і ми будемо жити разом. Так Господь розпорядився, що ми поруч", - заявила тоді Герман.

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