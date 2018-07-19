Холодницький порадив Ситнику "повчити матчастину"
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький дорікнув директору Національного антикорбюро Артему Ситнику, що той погано знає законодавство.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
"Пану Ситнику варто роз’яснити, що законодавство НЕ передбачає такого елементу, як заперечення на висновок члена КДКП", - заявив голова САП.
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Так він прокоментував заперечення Ситника на висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, в якому пропонується не звільняти Холодницького, а лише зробити йому догану.
"Рекомендую директору НАБУ повчити матчастину", - додав керівник Антикорупційної прокуратури.
Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник скерував до КДКП заперечення на висновок, який рекомендує обмежитися доганою Холодницькому.