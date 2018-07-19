Холодницький порадив Ситнику "повчити матчастину"

Так він прокоментував заперечення Ситника на висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, в якому пропонується не звільняти Холодницького, а лише зробити йому догану.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький дорікнув директору Національного антикорбюро Артему Ситнику, що той погано знає законодавство. Про це він сказав у коментарі "Українській правді". "Пану Ситнику варто роз’яснити, що законодавство НЕ передбачає такого елементу, як заперечення на висновок члена КДКП", - заявив голова САП. Читайте такожЛуценко розповів, коли саме вирішиться доля Холодницького на посаді голови САП Так він прокоментував заперечення Ситника на висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, в якому пропонується не звільняти Холодницького, а лише зробити йому догану. "Рекомендую директору НАБУ повчити матчастину", - додав керівник Антикорупційної прокуратури. Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник скерував до КДКП заперечення на висновок, який рекомендує обмежитися доганою Холодницькому.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter