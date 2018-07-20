ОБСЄ не збирала особисті дані співробітників, які опинились у розпорядженні ФСБ Росії - Хуг

ОБСЄ звернулася до телеканалу ARD за більш детальною інформацією про можливий витік даних співробітників місії.

СММ ОБСЄ не збирала персональну та фінансову інформацію про своїх співробітників.

Про це заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає Громадське.

«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не збирає інформацію про її співробітників. Для нас питання приватності та безпеки нашого персоналу є дуже серйозним. Ми також поважаємо основоположні права на приватність наших співробітників і не моніторимо, наглядаємо чи уважно досліджуємо приватне життя наших співробітників», - зазначив він.

Читайте такожСША відреагували на інформацію про отримання спецслужбами РФ досьє на членів СММ ОБСЄ

При цьому ОБСЄ звернулася до телеканалу за більш детальною інформацією про можливий витік даних співробітників місії, які працюють у зоні бойових дій на Донбасі.

«Ми повідомили журналістів ARD про те, що нам потрібно більше деталей щодо цього випадку. ОБСЄ як організація має в розпорядженні дуже рішучі заходи та процедури для таких ситуацій. І наші системи безпеки, включаючи ті, що пов’язані з інформаційною, постійно перевіряються», — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ARD magazine у програмі Fakt оприлюднило результати журналістського розслідування, автори якого стверджують, що співробітник СММ нібито злив ФСБ РФ секретні дані про місію та її працівників, а також, що ФСБ стежила за співробітниками місії.

Як стверджується, ФСБ отримала інформацію про особисті дані представників місії, і зокрема про сімейний стан або про стан здоров'я. У документах також йдеться про особисті звички та вподобання, в тому числі деталі про жінок, які їм подобаються, про схильність до алкоголю та про фінансовий стан.

Відповідно до результатів розслідування, документи могли бути передані російським агентам одним з співробітників місії.

Своєю чергою у місії ОБСЄ підтвердили, що їм відомо про репортаж програми Fakt, що вийшов у вівторок, 17 липня. В СММ наголосили, що мають намір ретельно вивчити всі заяви у відповідності до встановлених процедур.