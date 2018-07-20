Путін хоче, аби на виборах президента в Україні переміг "зручний" для нього політик - МЗС

Олена Зеркаль вважає, що треба замислитися над тим, яким чином РФ втручатиметься у виборчі перегони наступного року.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зазначає, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче, аби на виборах президента в Україні, які відбудуться у 2019 році, переміг "зручний" для нього політик.

Про це дипломат сказала в ефірі телеканалу "5 канал".

"Дуже багато наших внутрішніх чинників також впливають на зовнішні зустрічі, тому що Путін вже чітко дав зрозуміти, що він очікує результатів українських виборів. І я особисто не думаю, що до виборів він буде готовий до будь-яких дій. Дійсно, можуть бути якісь діалоги, якісь провокації, якісь закиди, але розумію, що зараз уся увага буде зосереджена на українських виборах, і на тому, кого привести до влади, хто буде для нього більш зручний - це також зрозуміло. Якщо вони змогли втручатися в американські вибори, то ми маємо замислитися над тим, яким чином вони готуються втручатися в українські вибори", - сказала Зеркаль.

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Також її запитали, чи відповідають дійсності повідомлення у ЗМІ про те, що Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій.

"Ситуація, якою б вона зараз нам не здавалася всередині, насправді має для нас позитивний розвиток, тому що всі у Конгресі (США) зараз усвідомлюють, що потрібно чітко окреслити межі поведінки президента (Дональда Трампа - УНІАН) для того, щоби убезпечити світ від несподіваних рішень", - сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.

Водночас в інтерв'ю CNBC Трамп заявив, що може стати найгіршим ворогом російського президента «з усіх, що в нього будь-коли були», якщо відносини між Росією і США не налагодяться.