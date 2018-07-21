МЗС: подіям в Азовському морі створюють "штучне загострення"

У ДПСУ раніше заявили, що РФ "продовжує оглядати судна, які йдуть з і до українських портів на Азовському морі".

Заступник глави МЗС України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що "питання Азову" наразі має "штучно створене загострення в інформаційному полі", а дії росіян, фактично, не суперечать міжнародному морському праву.

Про це Зеркаль заявила в ефірі "5 каналу".

"Зараз є штучно створене загострення в інформаційному полі питання Азову. Воно завжди існувало. Військова присутність в Азовському морі росіян більше нашої, це зрозуміло. По всіх канонах міжнародного морського права військові кораблі мають право зупиняти цивільні кораблі для огляду. Для цього не потрібні жодні мандати", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що у разі, коли затримання суден "не перевищує розумний строк, немає скарг від капітанів, судновласників, в України є можливість сказати тільки, що ми "вважаємо".

"На підставі чого? На підставі інформації в ЗМІ, що є проблема з затримкою кораблів. Якщо у нас будуть матеріали, які нам дозволяють заявити протест проти затримання, ми будемо цим користуватися", - заявила заступник глави МЗС.

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При цьому Зеркаль підкреслила, що наразі таких матеріалів немає.

"Ми всі використовуємо інформацію з відкритих джерел. А чи є в нас хоча б одна скарга від судновласника? Чи є в нас хоча б одна скарга від капітана судна, яке було затримано?... Наразі я бачу дуже багато спекуляцій навколо цього, і ... ми розуміємо, що будь-яке напруження в Азовському морі може призвести до неконтрольованих подій", - додала вона.

Раніше глава Мінфраструктури Володимир Омелян заявив, що з кінця квітня 2018 року прикордонники РФ затримали в Азовському морі майже 100 українських суден. Згодом стало відомо, що спецслужби Росії затримали 148 суден, які прямували через Керченську протоку до портів Бердянська та Маріуполя.

Омелян заявив, що Україна веде перговори про запровадження санкцій проти чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря.

Українські прикордонники у свою чергу повідомили, що "росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден", які прямують через Керченську протоку. За інформацією ДПСУ, з 30 квітня російські спецслужби щодня зупиняють судна для огляду й ідентифікації екіпажу.

У ДПСУ також заявили, що РФ "продовжує оглядати судна, які йдуть з і до українських портів на Азовському морі".

"Ми є заручниками Угоди про співпрацю між Україною і Росією в Азовському морі і в Керченській протоці, яка була підписана ще на початку 2004 року. Відповідно до угоди, Азовське море є морем внутрішнього користування для України і Росі, тому будь-яка зі сторін може вільно пересуватись по всьому басейну моря і відповідно оглядати ті судна, які викликають підозру, або з якихось інших причин", - зазначили у ДПСУ.

У відомстві наголосили, що РФ використовує цей огляд суден як елемент політичного та економічного тиску на Україну, але судна не затримують, а оглядають, тож "формально росіяни нічого не порушують".

Також ДПСУ "знає про всі огляди, документує їх і передає інформацію правоохоронним органам, відповідним міністерствам та відомствам".

Президент України Петро Порошенко віддав накази українським військовим, спрямовані на припинення масових затримань суден, що прямують через Керченську протоку.

Також Порошенко не виключив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.