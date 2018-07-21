На параді військ на День Незалежності України покажуть понад 200 одиниць військової техніки (фото)

У Збройних силах України триває підготовка озброєння, військової техніки і парадних розрахунків до участі в параді 24 серпня.

У День Незалежності України, 24 серпня, на параді військ у столиці будуть представлені понад 200 одиниць військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«До 27-ї річниці Незалежності України у Збройних силах України триває підготовка озброєння, військової техніки і парадних розрахунків до участі в параді військ ... В цьому році на параді військ буде представлено понад 200 одиниць військової техніки», - сказав він.

За словами Гуцуляка, всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком і знаходяться на постійному контролі.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сергій Попко на військовому аеродромі в смт Озерне (Житомирська область) перевірив готовність військової техніки, яку покажуть на параді українських військ з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

«Всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком і знаходяться на постійному контролі. Всі залучені військовослужбовці докладають чимало зусиль, щоб парад до Дня Незалежності України відбувся на гідному рівні», — заявив Попко.