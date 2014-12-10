Кабмін витрачає стільки паперу, що можна викласти дорогу до Мадрида

Про це пише в блозі на "Українській правді" журналіст руху "Чесно" Сергій Андрушко.

Він розповів, що для уряду закуповують папір австрійської компанії Mondi марки IQ Premium.

Він коштує від 56 до 73 гривень за упаковку на 500 аркушів.

Андрушко нагадує, що влітку Кабмін анонсував перехід на електронний документообіг. Тодішній міністр Кабміну Остап Семерак обіцяв, що "лише до 1 липня відбуватиметься паралельний документообіг (паперовий та електронний) при листуванні між Кабміном та міністерствами й іншими органами виконавчої влади".

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Тепер Семерак уже як народний депутат розповів, що "в межах секретаріату Кабміну скоротили споживання паперу на 70 тисяч аркушів".

На запитання, скільки ще продовжує Кабмін використовувати паперу, Семерак відповів: "Сказати важко, напевно, аркушів з мільйон використовується. Ми на 2 мільйони гривень в місяць менше витрачаємо на папір".

"Якщо держава, за логікою Семерака, зекономила на 70 тисячах аркушів 2 мільйони гривень, то на 1 мільйоні аркушів економія складе понад 28 мільйонів гривень, які можна перерахувати, наприклад, на лікарні, ліки або на зарплати професійних менеджерів Кабміну, які уміють листуватись електронкою", - пише Андрушко.

"Якщо викласти дорогу з паперу, використаного впродовж цього часу, то вона сягатиме від Києва до Кіровограда. А річним обсягом паперу можна викласти дорогу від Києва до Мадрида", - додав журналіст.

Не економлять на папері і у Верховній Раді, де, скажімо, новообраним депутатам роздають пакети з книгами, брошурами та роздрукованими законами, які є у вільному доступі на сайті Ради.