Канада готується відправити до України снайперські гвинтівки

Мова йде про комерційні поставки, які очікують підписання урядом дозволу про експорт зброї.

Канадська компанія з виробництва зброї уклала контракт на поставку в Україну снайперських гвинтівок і наразі очікується підписання урядом Канади дозволу на її експорт.

Про це в інтерв’ю UATV заявив депутат від опозиційної Консервативної партії Канади Джеймс Безан.

“Між Канадою та Україною вже є один укладений контракт на поставку снайперських гвинтівок. Нині ми лише очікуємо на підписанням урядом Канади дозволу на експорт зброї, що суттєво підвищить можливості ЗСУ у стримуванні російської агресії”, – розповів Джеймс Безан.

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Він також зазначив, що мова йде про комерційні поставки. За словами Безана, проблем із підписанням дозволу про експорт зброї, бути не повинно. Після цього, зброю одразу можуть поставляти до України.

“Мені відомо, що є й інші виробники, які створюють кулемети, легкий броньований транспорт та інше, й вивчають потенціал роботи з українськими компаніями, українськими збройними силами, аби краще забезпечити українських військових”, – наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН у лютому, канадська компанія Colt Canada (місто Кіченер, провінція Онтаріо), яка є головним постачальником зброї до Збройних сил Канади, сподівається укласти угоду на продаж гвинтівок Україні. Colt Canada має намір укласти угоди на виконання замовлення про постачання Україні до 100 тис. гвинтівок.

За словами менеджера компанії Алекса Пейна, представники Colt Canada у січні в Україні провели ознайомчу зустріч з цього приводу з українськими посадовцями. Зустріч стала лише початком процесу, для якого може знадобитися до двох років, тому що Україна має чітко сформулювати, яка зброя їй потрібна і звідки вона походитиме.

Окремо Канада в рамках операції «Об’єднувач» (Operation UNIFIER) допомагає і підготовці представників Збройних сил України.