Канада заявила, що не надаватиме Україні летальну зброю безкоштовно

Уряд Канади підтримує контакт з урядом України щодо його запитів у питанні воєнного спорядження.

Канада не розглядає можливість надання українським військовим летальної зброї безкоштовно.

Про це йдеться у відповіді уряду Канади на звіт "Підтримка Канадою України в час кризи та збройного конфлікту", підготовленого Постійним комітетом з національної оборони Палати громад Канади.

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"Уряд Канади відданий підтримці України у її зусиллях щодо відстоювання її суверенітету, безпеки та стабільності, але активно не розглядає надання летальної допомоги Україні у вигляді безоплатної передачі летальної зброї від одних військових до інших", - наголошують в уряді Канади.

Також сказано, що канадський уряд зберігає контакт з урядом України щодо його запитів у питанні воєнного спорядження.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Канада внесла Україну у контрольний перелік країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю. Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Президент Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, яким дозволено експортувати зброю.

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Канадська компанія Colt Canada (місто Кіченер, провінція Онтаріо), яка є головним постачальником зброї до Збройних сил Канади, сподівається укласти угоду на продаж гвинтівок Україні. Colt Canada має намір укласти угоди на виконання замовлення про постачання Україні до 100 тис. гвинтівок. За словами менеджера компанії Алекса Пейна, представники Colt Canada у січні в Україні провели ознайомчу зустріч з цього приводу з українськими посадовцями. Зустріч стала лише початком процесу, для якого може знадобитися до двох років, тому що Україна має чітко сформулювати, яка зброя їй потрібна і звідки вона походитиме.

Окремо Канада в рамках операції «Об’єднувач» (Operation UNIFIER) допомагає і підготовці представників Збройних сил України.