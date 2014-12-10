Стали відомі завдання Міністерства інформполітики

Документ він оприлюднив на своїй сторінці у "Фейсбуці", передає Еспресо.TV.

Так, згідно документу, одним із завдань Міністерства є забезпечення реалізація державної інформаційної політики, забезпечення реформ у сфері засобів масової інформації, формування стратегії інформаційної політики держави, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави тощо.

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За словами Аласанії, саме це положення буде представлено в Кабмін на затвердження.

Ознайомитися з документом можна ТУТ.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України затвердила постанову про створення Міністерства інформаційної політики, а його керівником призначила народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Юрія Стеця.

Однак створення цього міністерства викликало шквал невдоволення в українському суспільстві.

Стець заявляв, що відомство повинне створюватися виключно на час військових дій.