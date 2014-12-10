Росія фактично продовжує анексувати Донбас - екс-прем'єр РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Касьянов заявив у Москві на засіданні Громадянського дискусійного клубу «Росія».

«Сьогодні ці місцеві власті «ДНР» і «ЛНР» мають людей якось забезпечувати, включаючи системи життєзабезпечення - банківської системи немає, готівки немає, - це означає, що РФ має поставляти туди все - не лише гуманітарний конвой, а все! Це означає де-факто демонстрацію того, що територія анексована. Це означає, що Путін підходить до наступної межі нових санкцій. Це означає, що через три місяці вже буде розв'язка, а якщо там з'являться рублі, то все - в світі ні в кого не буде сумнівів щодо всіх цих брехливих аргументів», - сказав Касьянов.

Він наголосив, що на окупованих територіях існують соціальні проблеми, і український уряд впродовж кількох місяців виконував всі соціальні зобов'язання.

Водночас Касьянов відзначив, що після того, як стало зрозуміло, що ні «ДНРи», ні «ЛНРи» не виконують Мінські домовленості про припинення вогню, і плюс Росія не виконує нічого», було прийнято рішення про перенесення соціальних виплат лише у разі виїзду з окупованих територій.

Касьянов також нагадав, що контроль над українсько-російським кордоном не відновлено, а безпілотники ОБСЄ збиваються бойовиками за допомогою російської зброї.

За його словами, якщо Росія закриє кордон, то за два-три місяці всі ці «кримінальні люди» розбіжаться.

«Я не вважаю, що компроміс щодо України взагалі допустимий. Не вважаю, що можна погодитися з порушенням територіальної цілісності України», - сказав Касьянов.

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Він наголосив, що РФ є гарантом територіальної цілісності України і взяла такі зобов'язання перед всією світовою спільнотою.

«Домовленість про те, що Україна відмовляється від ядерного статусу, ніхто не відміняв, і Росія несе відповідальність перед всією світовою спільнотою. Фактично територіальна цілісність України і є частиною глобальної безпеки. Сьогодні відбувається неприпустиме», - наголосив Касьянов.

За його словами, аргументи РФ для виправдання агресії проти України «сміхотворні й лицемірні» та постійно коректуються.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.

19 вересня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.

Перші домовленості про припинення вогню були досягнуті на засіданні контактної групи 5 вересня.

Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.