Продовження агресивної політики Росії має спричинити за собою нові санкції - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Королівства Бельгія Дідьє Рейндерсом сьогодні в Києві.

"Ще раз наголошую, що Росія зобов'язана виконати Мінську угоду. І якщо Росія буде далі продовжувати агресивну політику проти України і проти всього світу, вона повинна далі платити ціну. У тому числі і платити ціну і за нові санкції, у тому числі і платити ціну за нашу єдність - країн ЄС, України і США", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» та «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

Також повідомлялося, що ЄС закликає Туреччину не підривати санкції проти Росії.