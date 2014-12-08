Продовження агресивної політики Росії має спричинити за собою нові санкції - Яценюк
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що проти Росії повинні бути введені нові санкції, якщо вона буде продовжувати агресивну політику щодо України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Королівства Бельгія Дідьє Рейндерсом сьогодні в Києві.
"Ще раз наголошую, що Росія зобов'язана виконати Мінську угоду. І якщо Росія буде далі продовжувати агресивну політику проти України і проти всього світу, вона повинна далі платити ціну. У тому числі і платити ціну і за нові санкції, у тому числі і платити ціну за нашу єдність - країн ЄС, України і США", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» та «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.
Також повідомлялося, що ЄС закликає Туреччину не підривати санкції проти Росії.