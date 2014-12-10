Бойовики продовжують обстрілювати сили АТО, але інтенсивність атак зменшилася - Тимчук

Про це повідомляє «Інформаційний Опір».

В цілому російсько-терористичні війська порушили режим припинення вогню більше 15 разів.

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Зокрема, зафіксовано обстріл з боку противника на Дебальцевському плацдармі (основна частина обстрілу) і в районі Донецька. Вогонь вівся в основному зі стрілецької зброї і мінометів. Так, противником відкривався вогонь з позицій в районі н. п. Авдіївка, Мар'їнка, Никишино, Чорнухине та ін. В районі н. п. Піски бойовики тривалий час вели хаотичний вогонь зі стрілецької зброї по лісопосадці з невстановленою метою (українських військовослужбовців в даній лісопосадці на той момент не було).

Також не зменшилася бойова активність російсько-терористичних військ в зоні АТО у вигляді інших форм діяльності військ. Так, в північних і північно-західних районах Донецька фіксувалися активні переміщення підрозділів противника, який перекидає сили і засоби вздовж лінії фронту. Крім живої сили, відзначено перекидання бронетехніки, а також артилерійських систем - 6 установок ствольної артилерії прослідувало в бік Петровського району міста.

Закінчується перегрупування формувань бойовиків безпосередньо в Донецьку, а також в районі н. п. Ясинувата і Горлівка.

Залишається напруженою ситуація на Дебальцевському плацдармі. В районі н. п. Никишино і Чорнухине відзначаються переміщення формувань бойовиків. Також противник активно здійснює маневри вздовж Бахмутської траси, здійснюючи перекидання додаткових сил і засобів на ділянку фронту в районі н. п. Тошковка - зокрема, відзначено перекидання до 5 одиниць бронетехніки. Вогневі підрозділи артилерії бойовиків інтенсивно змінюють позиції і отримують боєприпаси.

В районі н. п. Старобешеве тривали заходи по відновленню боєздатності тактичної групи російсько-терористичних військ, відведеної від лінії зіткнення з українськими військами для доукомплектування.

В районі н. п. Комсомольське зафіксовано наявність нового підрозділу бойовиків, на озброєнні якого знаходиться 6 одиниць бронетехніки і близько 10 одиниць автотранспорту.

Спостерігається подальше пересування конвоїв постачання бойовиків по трасі Сніжне - Донецьк, а також на південь від Донецька (в районі Оленівки і Тельманове).