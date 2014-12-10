Новий Кабмін планує впровадити електронний уряд до 2017 року

Про це йдеться в програмі дій Кабміну, опублікованій на веб-сайті КМУ.

Згідно з документом, у найближчі два роки уряд планує впровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу.

Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії і закон про відкриті дані.

Як повідомляв УНІАН, представляючи програму дій уряду на засіданні Кабміну у вівторок, 9 грудня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що до кінця 2016 року має бути завершено перший етап впровадження електронного уряду в країні.

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У червні поточного року уряд реорганізував Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації (Держінформнауки), утворивши центральний орган виконавчої влади з реалізації політики у сфері електронного урядування - Держагентство з питань електронного уряду. Діяльність нового відомства спрямовується і координується Кабміном через віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Раніше в Держагентстві з питань електронного уряду планували з 2015 року почати впроваджувати електронні послуги, які торкнуться податкової, екологічної, соціальної сфери, а також планували розробити програму розвитку електронного уряду в країні до 2020 року.