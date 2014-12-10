Російські пропагандисти дожилися до версії, що на Росію напали Україна і Грузія

«9-й канал» ізраїльського телебачення поспілкувався з ведучим програми «Однако» на російському «Першому» телеканалі Михайлом Леонтьєвим, повідомляє Радіо Свобода.

Вступом до такого інтерв’ю була інформація про те, що останнім часом все більше розмов, у тому числі і на російському телебаченні, про воєнний сценарій. Нещодавно, наприклад, керівник «ВТБ-банку» Андрій Костін заявив німецькому виданню, що відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT означатиме війну.

«Ви ж ізраїльський журналіст? Ви дійсно можете при здоровому глузді і в добрій пам’яті говорити про те, що Росія анексувала Крим і в Україні діють якісь сепаратисти? Не існує російських сепаратистів... На нас практично напали». За його словами, ця операція була спланована США, оскільки «вони хочуть почати нову Холодну війну з Росією та шукають для цього «нових супротивників», - заявив Леонтьєв.

Читайте такожРосійські ЗМІ перевершили "розіп'ятого хлопчика": бійцям Нацгвардії обіцяють "по два раби"Коли журналіст згадав про те, що на нещодавніх виборах у парламент України не пройшли націоналісти, Леонтьєв розповів, що в Україні наразі панує так звана «бандерівська влада». Також він розповів про "природність" використання житлових будівель в якості об'єкту війни.

"Які можуть бути жителі в районі бойових дій?", - сказав Леонтьєв у відповідь на закид ізраїльського журналіста, що бойовики ведуть вогонь, ховаючись за житловими багатоповерхівками, провокуючи вогонь у відповідь, від якого можуть постраждати мешканці цих будинків.

Крім того, Леонтьєв згадав про катастрофу «Боїнга» над Донбасом та сказав, що версія про збиття літака сепаратистами є пропагандою.

На це журналіст ізраїльського телеканалу зауважив, що пропаганда – це історії російського «Першого каналу» про розп’ятого хлопчика.

Раніше у програмі Леонтьєва демонстрували фейковий знімок, буцімто зроблений із супутника, який, за словами ведучого, мав стати доказом у справі зі збитим «Боїнгом».