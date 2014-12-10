Російські спецслужби «замахнулися» на Харків і Одесу, ситуацію утримувати складно - СБУ

Як повідомляє INSIDER, про це заявив голова слідчого управління СБУ Василь Вовк.

"Харків та Одеса були на грані того, щоб стати у ряд з Донецьком та Луганськом. Там дуже складно було усім силовим структурам втримати ситуацію, а також загалом керівництву держави. І зараз якраз російські спецслужби з територій, які контролюються терористами, замахнулись на те, щоб дестабілізувати ситуацію, в першу чергу, у Харкові та в Одесі. Також вони мають подібні наміри щодо Дніпропетровська, Херсона, Миколаєва", - наголосив він.

"Тому зараз у нас можливі випадки, коли будуть підриви, направлені не на знищення людей, а для того, щоб залякати", - запевнив Вовк.

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Разом із тим він попросив населення заспокоїтися, тому що силові структури здебільшого контролюють ситуацію.

"Я просив би передати громадянам, щоб вони кожну петарду не сприймали за гранату, а новорічні феєрверки не сприймали за теракти", - зазначив голова слідчого управління СБУ.

Раніше в одеському бізнес-центрі на вулиці Краснова близько 01:35 10 грудня стався вибух. Пізніше міліція кваліфікувала це як терористичний акт.