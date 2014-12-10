МВС назвало вибух в офісі волонтерів в Одесі терактом

Про це повідомляє на прес-служба ГУ МВС в Одеській області.

За фактом вибуху відомості вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Зібрані матеріали направлені у Службу безпеки України в Одеській області.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що потужність закладеного вибухового пристрою дорівнювала приблизно 1 кг у тротиловому еквіваленті.

Читайте такожВ Одесі прогримів потужний вибух в офісі волонтерів (фото, відео)

В МВС також повідомляють, що в результаті вибуху пошкоджено вхід і вікна одного з приміщень на першому поверсі, який орендує громадська організація. Також частково вибиті склопакети другого поверху. Повідомлення про подію до міліції, за даними правоохоронців, надійшло приблизно о пів на другу ночі.

В ніч на 10 грудня в Одесі стався потужний вибух у будівлі організації по збору допомоги для сил АТО.