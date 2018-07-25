У ДПСУ хочуть позначити державний кордон в акваторії Азовського моря та в Керченській протоці

Водночас, у відомстві констатують, що зараз Росія на будь-які контакти в цій площині не піде.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляє про необхідність вирішення принципового питання - позначення державного кордону в акваторії Азовського моря та в Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи потрібні ДПСУ якісь зміни у нормативно-правовому забезпеченні для реагування на загрози, які є в Азовському морі.

За його словами, потребує вирішення принципове питання – позначення державного кордону в акваторії Азовського моря та у Керченській протоці.

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«Але демаркація кордону, незалежно від того, на якій би ділянці вона не проводилася, - це завжди шлях двох сторін. Говорити зараз про шлях двох сторін в процесі визначення державного кордону в Азовському морі немає ніяких підстав, тому що, звісно, Російська Федерація на будь-які контакти в цій площині не піде», - зазначив Слободян.

Він нагадав, що з 1996 по 2012 роки під керівництвом Міністерства закордонних справ України відбулося 36 раундів переговорів щодо визначення кордону в акваторії Азовського моря та у Керченській протоці.

«Жодна позиція чи пропозиція української сторони в цьому питанні, щодо визначення лінії державного кордону російською стороною підтримана не була», - сказав помічник голови ДПСУ.

Так, констатував він, принциповим є питання врегулювання проходження лінії державного кордону в басейні Азовського моря. «Але, на жаль, це питання зараз не на часі», - додав Слободян.

Як відомо, Україна веде переговори з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря.