ЗМІ знайшли у доньки Гройсмана фірму у Лондоні

10:02, 26 липня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на британський реєстр «Companies House».

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Зазначається, що Юлія Гройсман є директором і єдиним власником цієї фірми з уставним капіталом у розмірі 1 фунт стерлінгів. Фірма прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Видом діяльності фірми вказано «Solicitors». Солісітер – це категорія адвокатів у Англії, які готують судові матеріали для баристерів – адвокатів вищого рангу.

Юлія Гройсман працює солісітором у компанії «Gvc Marketing (UK) Limited», яка займається букмекерським та ігровим бізнесом.

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Юлія Гройсман 1991 року народження є донькою дружини Гройсмана, вона вчилась у Лондонському університеті на юридичному факультеті.

Як повідомляв УНІАН, журналісти показали, де і за скільки навчаються діти топ-чиновників.

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Теги: #Лондон#Володимир Гройсман