Журналісти показали, де і за скільки навчаються діти Порошенка та топ-чиновників (інфографіка)

Журналісти дізналися, в яких країнах "гризуть граніт науки" нащадки українських високопосадовців і скільки це коштує їхнім батькам.

Найбільше грошей у знання своїх дітей у 2017 році вклав президент України Петро Порошенко.

Його доньки-двійнята Олександра й Євгенія та наймолодший син Михайло навчаються у британському Сoncord College. У сумі витрати гаранта на оплату навчання складають 3,8 млн гривень на рік, розповідають аналітики проекту "Декларації" на сайті Bihus.Info.

"Не звик економити на знаннях дітей і народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Руслан Демчак, тому також відправив їх студіювати науку до Великої Британії. Коштує це нардепові у понад 2 млн гривень на рік, за що він і посідає почесне друге місце рейтингу", - зазначають журналісти.

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Крім того, змалечку навчаються в Європі і діти радниці голови Адміністрації Президента Наталії Попович. Згідно з декларацією за 2017 рік, на їхню дошкільну та середню освіту вони зі своїм чоловіком Ігорем Перегінцем, що раніше обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я, витратили понад 1,7 млн грн.

На четвертому місці рейтингу опинився депутат Хмельницької облради Андрій Гордійчук, який також відправив свого сина гризти граніт науки на “туманний Альбіон”. Журналісти стверджують, що йому оплата навчання коштує в 1,4 млн гривень на рік.

"І з усього 40-тисячним відставанням від Гордійчука закриває топ-5 екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева, що теж обрала для свого сина британську освіту, щоправда, в Києві. У 2017 році Микита Гонтарев закінчив столичну British International School, випускникам якої одночасно видається міжнародний сертифікат і український атестат", - йдеться у дослідженні.

Крім того, дослідження показало, що за кордоном навчаються близько 27% дітей чиновників, що задекларували витрати на освіту. Найпопулярнішими країнами для здобуття знань виявилися Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Також чада українських високопосадовців навчаються в Іспанії, Данії, Канаді, Швейцарії, Німеччині, Чехії та Нідерландах.

Загалом же на освіту своїх дітей у 2017 році 133 чиновники витратили 35,5 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, Євгенія та Олександра Порошенко - 18-річні доньки президента України Петра Порошенка - закінчили навчання в британському коледжі Concord. Незважаючи на те, що в британському коледжі "Конкорд" (Concord College) останній екзамен 30 червня, випускний тут вже відгуляли.