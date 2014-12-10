Ярема заявив, що готовий піти у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема заявив журналістам, коментуючи вимогу депутатів за місяць показати результати розслідування кримінальних справа, пов'язаних з Майданом.

Відповідаючи на запитання, чи може він пообіцяти, що за місяць виконає умову депутатів і чи готовий піти у відставку, якщо ні, Ярема сказав: “Якщо парламент мене відправить, я готовий піти. Саме головне, щоб були розслідувані справи”.

Також він додав, що вважає слушною пропозицію лідера фракції “БПП” Юрія Луценка, щоб кваліфікувати злочини колишніх високопосадовців проти Майдану, то 255 статті Кримінального кодексу — створенню злочинної організації.

Читайте такожТермін розслідування справ за фактами розстрілів на Майдані подовжено“Цей склад злочину дійсно існує, тому що Янукович організував злочинну організацію з метою узурпації влади і вчинення злочинів”, - сказав генпрокурор.

Водночас він зазначив, що не варто об'єднувати всі 12 кримінальних справ щодо Майдану в одну, оскільки тоді вступає в норму стаття Кримінального процесуального кодексу, яка дає лише рік на розслідування злочину, а за цей термін прокуратура не встигне розслідувати справи, якщо їх об'єднають в одну.