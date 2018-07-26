У Берліні представники МЗС країн "нормандської четвірки" обговорять розміщення миротворців на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ Сайдік зазначив, що миротворці можуть сприяти врегулюванню конфлікту на сході України.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявляє, що сьогодні в Берліні на зустрічі політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції й РФ) обговорюватиметься можливість розміщення на Донбасі миротворчих сил ООН.

Про це спецпредставник ОБСЄ заявив 25 липня за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, повідомляється на сайті організації.

«Як відомо, 26 липня 2018 року в Берліні відбудеться зустріч політичних директорів «нормандської четвірки». У дусі моїх колишніх заяв, я хочу привітати той факт, що темою завтрашнього обговорення буде можливе залучення сил ООН для врегулювання конфлікту на сході України», - повідомив Сайдік.

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Раніше джерела в дипломатичних колах повідомили УНІАН, що наприкінці цього тижня планується зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки".

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Берліні відбулася зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки".

За підсумками цієї зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що глави МЗС обговорили перспективи проведення зустрічі лідерів чотирьох держав найближчим часом. За його словами, учасники зустрічі обговорили питання розміщення миротворців на Донбасі і торкнулася питання політичних в'язнів у РФ.

У свою чергу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" відбувся спір щодо послідовності кроків виконання Мінських угод.