Росія "промацує ґрунт" для "кримського сценарію" в інших регіонах України – політолог
Києву більше не варто турбуватися несподіваних рішень Вашингтона на користь Росії.
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Про це заявив український політолог-міжнародник Борис Тізенгаузен, коментуючи «Кримську декларацію» США, передає Крим.Реалії.
«США завжди мали чітку позицію – і за Барака Обами і за Дональда Трампа – і поважали міжнародне право, територіальну цілісність. «Кримська декларація» відповідає на питання, як США ставляться до анексії Криму і коли знімуть санкції з Росії – коли вона поверне Крим і піде (виведе війська – ред.) з Південного Сходу України», – сказав експерт.
Він підкреслив, що Росія зараз помітно змінила риторику щодо Криму. «Раніше говорили, що «референдум» законний, жителі проголосували. Потім – що жителі були в небезпеці, їх прийшли рятувати. А зараз шукають історичні аналогії. Топ-чиновники і дипломати порівнюють Крим з Косово, де теж був референдум, з Фолклендскими островами. Тобто Росія шукає всі можливі шляхи, щоб легітимізувати «референдум» в Криму і промацати ґрунт, чи можна провести щось подібне на Південному Сході України», – вважає Тізенгаузен.
Як повідомляв УНІАН, у Кримській декларації, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США від імені держсекретаря Майка Помпео, США закликали Росію припинити окупацію українського Криму.
Євросоюз підтримав цю декларацію.