Росія "промацує ґрунт" для "кримського сценарію" в інших регіонах України – політолог

14:07, 26 липня 2018
Політика
62 0
США напередодні закликали Росію припинити окупацію українського Криму / фото УНІАН

Читайте такожЄвросоюз заявивши про підтримку позиції США і невизнання анексії Криму

Про це заявив український політолог-міжнародник Борис Тізенгаузен, коментуючи «Кримську декларацію» США, передає Крим.Реалії.

«США завжди мали чітку позицію – і за Барака Обами і за Дональда Трампа – і поважали міжнародне право, територіальну цілісність. «Кримська декларація» відповідає на питання, як США ставляться до анексії Криму і коли знімуть санкції з Росії – коли вона поверне Крим і піде (виведе війська – ред.) з Південного Сходу України», – сказав експерт.

Він підкреслив, що Росія зараз помітно змінила риторику щодо Криму. «Раніше говорили, що «референдум» законний, жителі проголосували. Потім – що жителі були в небезпеці, їх прийшли рятувати. А зараз шукають історичні аналогії. Топ-чиновники і дипломати порівнюють Крим з Косово, де теж був референдум, з Фолклендскими островами. Тобто Росія шукає всі можливі шляхи, щоб легітимізувати «референдум» в Криму і промацати ґрунт, чи можна провести щось подібне на Південному Сході України», – вважає Тізенгаузен.

Як повідомляв УНІАН, у Кримській декларації, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США від імені держсекретаря Майка Помпео, США закликали Росію припинити окупацію українського Криму.

Євросоюз підтримав цю декларацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#Росія#Україна