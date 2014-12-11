Під Горлівкою російські війська підтягнули протитанкову батарею - джерело
14:06, 11 грудня 2014Політика
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В горлівському районі Донецької області російські війська підтягнули батарею протитанкових гармат.
Джерело в штабі АТО заявляє, що день тиші використовується для зміцнення оборони / Міноборони
Про це УНІАН повідомило джерело в штабі АТО.
За даними джерела, день тиші використовується для перестроювання військ і зміцнення оборони.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу терористи 22 рази порушували режим тиші. Вогонь вівся з мінометів, стрілецької зброї, зенітних установок і озброєння танка.
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