Під Горлівкою російські війська підтягнули протитанкову батарею - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в штабі АТО.

За даними джерела, день тиші використовується для перестроювання військ і зміцнення оборони.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО 8 українських військовослужбовців отримали поранення

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу терористи 22 рази порушували режим тиші. Вогонь вівся з мінометів, стрілецької зброї, зенітних установок і озброєння танка.