Ніч в Донецьку пройшла в «режимі тиші» - міськрада

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на прес-службу Донецької міської ради.

Зараз, за даними прес-служби, транспорт у місті рухається по автомагістралях, згідно з графіком, сьогодні жителів обслуговують 86 тролейбусів, 62 трамвая і 25 автобусів комунальної власності.

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Комунальні служби працюють без збоїв.

Режим припинення вогню введено на всіх позиціях сил антитерористичної операції на сході України вранці 9 грудня, незважаючи на те, що запланована в Мінську зустріч була перенесена.